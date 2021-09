Il Napoli esulta: accolto il ricorso su Osimhen

Buone notizie per il Napoli: accolto il ricorso su Osimhen! L’attaccante nigeriano sarà dunque presente nella partita contro la Juve di sabato prossimo alle 18 allo Stadio Maradona! Il club partenopeo, rappresentato dall’avvocato Mattia Grassani, ha consegnato un dossier di 22 pagine che comprendono pure i video delle immagini e i singoli frame ripresi da diverse angolazioni dell’episodio incriminato, portando come esempio anche il precedente di Ciro Immobile, squalificato per una sola giornata dopo la manata ad Arturo Vidal in Lazio-Inter dell’anno scorso. Osimhen ha già scontato un turno di squalifica in occasione della seconda giornata di campionato sul campo del Genoa. Oggi la Corte Federale d’appello si è espressa accogliendo il ricorso!