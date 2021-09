Il marchio “ILoveAgerola” diventa di proprietà della comunità agerolese

Agerola. Il Comune rende noto: «Il marchio ILoveAgerola, che da anni identifica l’amore per questo territorio e le eccellenze che ad esso appartengono, da oggi è di proprietà della comunità agerolese. Merito di Vincenzo Pisacane che, dopo averlo registrato per assicurarne la tutela da acquisizioni illecite, ha deciso di donarlo alla collettività per il tramite del Comune di Agerola. Questo è lo spirito di comunità che tanto ci piace. Questo è lo spirito di chi ama Agerola».