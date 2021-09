Il Gruppo “Insieme per Massa Lubrense” interviene sulla gestione del servizio spazzamento e rifiuti

Il Gruppo “Insieme per Massa Lubrense”, con un post sulla propria pagina Facebook, dichiara: «La nostra posizione sulla gestione del servizio spazzamento e rifiuti l’abbiamo più volte espressa in sede istituzionale e tra i cittadini: preferivamo rimettere in piedi la società Terra delle Sirene, piuttosto che entrare in Penisola Verde ed affidare a questa società la gestione.

Ed è proprio su questo che in Consiglio Comunale è scaturita una rocambolesca figuraccia dell’amministrazione in carica. Presentano una relazione completamente non attinente ai criteri dell’art. 34 del D.L. 179/2012, rendendola dunque totalmente illegittima. Quello che ci interessa, è che questo art. 34 afferma:

– che la relazione debba esser redatta dal Comune (tramite funzionario incaricato) stesso per motivare l’efficienza e l’economicità che ne dovrebbe derivare dall’affidamento del servizio a Penisola Verde. E invece l’amministrazione cos’ha combinato? Ha lasciato redarre questa relazione alla stessa società Penisola Verde, creando un forte conflitto d’intenti. È come se una persona che vuole comprare un paio di scarpe si rivolge ad un negozio che vende scarpe per chiedere quale negozio vende quelle di migliori qualità. È ovvio che quel negozio convincerà la persona di andare al proprio negozio, dando un giudizio completamente di parte. Ecco, questo è successo con questa relazione completamente contra legem;

– che la stessa relazione sarebbe dovuta essere asseverata da un istituto di credito, cosa che non è avvenuta.

Nonostante questo, per il bene dei cittadini il gruppo Consiliare di Insieme per Massa Lubrense è pronto ad intavolare una discussione per garantire un servizio efficiente anche tramite Penisola Verde, ma per lo meno l’amministrazione presenti atti leciti, dunque validi, in Consiglio Comunale.

In quel Consiglio Comunale, l’assessore che ha presentato l’argomento è stato tenuto a ritirarlo, e a ritirare anche il punto successivo all’ODG che riguardava la votazione sull’acquisizione di quote societarie di Penisola Verde.

Da non sottovalutare il dubbio che riguarda l’economicità del servizio, visto che si prospetta un aumento significativo del servizio rispetto a quanto previsto con Terra delle Sirene. Aumento che si ripercuoterà ovviamente nelle tasche dei cittadini con un aumento della TARI».