Il Governatore Vincenzo De Luca visita il Distretto Sanitario di Sant’Agnello dove sorgerà l’Ospedale Unico

Sant’Agnello. Il Governatore Vincenzo De Luca, prima di recarsi a Villa Fondi nella città di Piano di Sorrento per presenziare all’incontro sulla realizzazione dell’Ospedale Unico in Penisola Sorrentina, ha voluto recarsi direttamente nel Distretto sanitario di S. Agnello per una ricognizione dell’area dove nel 2022 inizieranno i lavori del nuovo ospedale grazie ad una spesa iniziale prevista e finanziata pari a 65 milioni di euro.

Ad accompagnare il Presidente Vincenzo De Luca il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani che ha condiviso le foto dell’incontro sulla sua pagina Facebook.