Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca sull’ipotesi della terza dose di vaccino: “Io farei anche la sesta”

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca rispondendo oggi alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se la Regione Campania fosse pronta, se necessario, a somministrare la terza dose di vaccino così riaponde: «Io farò la terza, la quarta, la quinta ed anche la sesta dose, se sarà necessario. Lo farei per dimostrare che il vaccino è sicuro nella misura in cui sono sicuri tutti gli altri medicinali. Per la terza dose organizzativamente ci stiamo già preparando, intanto perché abbiamo delle scadenze inevitabili e la prima riguarda il personale sanitario. Chi si è vaccinato a gennaio avrà ora delle difese immunitarie più basse».