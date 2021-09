“Il Blu della Dieta Mediterranea” unirà la Costiera Amalfitana a quella Cilentana.

La Costiera Amalfitana si unisce a quella Cilentana e, insieme, danno vita all’Itinerario Internazionale.

Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione intrapresa con i Sindaci dei paesi partecipanti, presentato alla Regione Campania per il finanziamento a valere sulle risorse dell’avviso pubblico POC 2014/2020 – Politiche per il Turismo e Cultura.

L’idea nasce dalla voglia di instaurare un’importante alleanza tra i nostri territori: Positano, Amalfi, Castellabate, San Giovanni a Piro, Pollica, ognuno dei quali caratterizzato da singole peculiarità, ma al contempo tutti legati da un elemento in comune, quale il ricco patrimonio storico, artistico e culturale che si presenta come una delle esperienze più straordinarie da vivere in prima persona, grazie anche alla bellezza dei luoghi che da sempre incantano i tanti visitatori di tutto il mondo.