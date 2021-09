Il Benevento compie 92 anni, stasera l’amichevole col Napoli allo stadio Maradona

Il Benevento compie 92 anni e, per suggellare i rapporti di amicizia con il Napoli, stasera sarà impegnato proprio allo stadio Maradona in un’amichevole con gli azzurri. Test di verifica per i rispettivi allenatori Caserta e Spalletti che dovranno valutare le condizioni dei giocatori non impegnati nelle nazionali e dare minutaggio a coloro che non sono ancora in condizione, in vista degli importanti match contro la Juve per il Napoli ed il Lecce per il Benevento. Previsto il sold out che testimonia la smisurata voglia dei tifosi di tornare allo stadio anche grazie al modico e simbolico prezzo del biglietto di 1.50 euro in tutti i settori. Inoltre il Napoli, per evitare gli assembramenti creatisi col Venezia, ha reso noto di aver aperto i tornelli già a partire dalle ore 18. Intervistato da Sky, Roberto Insigne, attaccante giollorosso ma azzurro nel cuore, ha dichiarato: “Stasera Lorenzo guarderà Napoli-Benevento, lui è il mio idolo. Giocare qui da napoletano e fratello di Insigne è un’emozione unica. Spero di scambiare maglia con Politano che mi piace tantissimo. Il mio tiro a giro è migliore di quello di Lorenzo!”.