Il 6 settembre al via “I Concerti di Villa Fondi”

Piano di Sorrento (NA) Lunedì 6 settembre prenderà il via la prima edizione de “I Concerti di Villa Fondi”, kermesse musicale organizzata dal Comune di Piano di Sorrento con la Società Concerti Sorrento. Per contenuti e interpreti scelti è una delle rassegne più belle a cui si possa assistere in Penisola Sorrentina, grazie alle felici scelte del Direttore artistico Paolo Scibilia, al Sindaco Vincenzo Iaccarino, all’Assessore Carmela Cilento e alla passione che mette nell’organizzazione di tali eventi il dottor Giacomo Giuliano. Aprirà la stagione concertistica carottese il 6 settembre alle ore 20:30 un vero fuoriclasse, il pianista britannico Yuanfan Yang, Classe 1997, arriva da Edimburgo e annovera una serie prestigiosa di primi premi, tra cui il Premio Chopin 2018 e il 4° Concorso Internazionale “Franz Liszt” di Weimar. Yuanfan Yang è anche un versatile compositore ed un abile improvvisatore Il suo album di debutto, “Acquerello” per pianoforte non manca di ecletticità e tre delle composizioni sono state pubblicate con successo nel 2017 da Orchid Classics. Il 9 settembre sempre alle ore 20:30 sulla splendida terrazza della Villa appartenuta al Principe di Fondi don Giovanni Andrea De Sangro, sarà la volta di un altro virtuoso del pianoforte Francesco Pio Bakiu, figlio del famoso violoncellista Ilir Bakiu , affronterà un complesso repertorio attraverso i secoli e gli stili da Bach a Chopin a Rachmaninov. Domenica 12 settembre sarà la volta del soprano Marlena Szpak, che dal 2016 collabora con il Teatro dell’Opera “Giuseppe Verdi” di Salerno. Nel 2017, si è esibita sotto la direzione del Maestro Ennio Morricone con l’ Orchestra Sinfonica di Roma. Nel 2018 insieme a suo fratello, il cantante Michał Szpak, artista di chiara fama nel panorama internazionale della musica pop-rock, ha ideato e realizzato la tournée “Classica Tour”, uno spettacolo che unisce la musica pop con la lirica. Il progetto ha riscosso un notevole successo nei più importanti teatri e filarmoniche in Polonia e negli Stati Uniti. Accompagnerà il soprano Marlena Szpak la pianista Oleksandra Artemenko. Martedì 14 settembre si esibirà il soprano Samantha Sapienza, al piano ci sarà Nadia Testa. Samantha Sapienza è stata vincitrice assoluta, all’unanimità della commissione della VII edizione di Canto Festival, Rassegna dei Vincitori di Concorsi Lirici Internazionali. Nello stesso anno la Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica, promotrice degli “Oscar della Lirica 2014 – International Opera Awards”, le assegna il Premio Speciale per la New Generation; nella serata spettacolo, svoltasi il 12 dicembre presso l’anfiteatro di Katara, a Doha in Qatar, si esibisce al fianco di Chiara Amarù, Francesco Meli, Alberto Gazale, Elisabetta Fiorillo, Bruno Praticò e Dimitra Theodossiou, diretta dal M° Elisabetta Maschio. Nel 2015 si esibisce al fianco del tenore Beniamino Prior e del soprano Katia Ricciarelli. Nello stesso anno segue i corsi de “La Bottega Peter Maag”, che vede tra i suoi docenti il M° Donato Renzetti, il M° Richard Barker, il soprano Mariella Devia ed il baritono Alfonso Antoniozzi. Giovedì 16 settembre l’appuntamento sarà con Antonio Sarnelli de Silva e lo stesso direttore artistico Paolo Scibilia, che vanta più di 20 anni di sodalizio artistico, con attività internazionale ed esibizioni all’estero per prestigiosi enti ed eventi, spesso quale testimonial dell’arte e della cultura italiana all’estero. Antonio Sarnelli de Silva è medico, musicista compositore, cantante lirico e scrittore di numerosi romanzi. La stagione concertistica si chiuderà domenica 19 settembre con Alessandro Gagliardi, pianista, formatosi alla scuola di Itala Balestri Del Corona, si è diplomato all’Istituto Musicale “L. Boccherini” di Lucca con il massimo dei voti, la lode e la menzione ad honorem. Sempre premiato in rassegne pianistiche nazionali ed internazionali é risultato vincitore dei seguenti concorsi: Rassegna “F. Liszt” di Lucca, Concorso “F.I.D.A.P.A.” di Pisa, Concorso “Città di Savona”, Concorso “C. Soliva” di Casale Monferrato (AL), Concorso “A. Longo” di Torre Orsaia (SA), Concorso “D. Milella” di Taranto, Concorso “Città di Stresa”.

A cura di Luigi De Rosa