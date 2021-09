Il 30 settembre visita guidata sul Sentiero dei limoni, tra Maiori e Minori

Il 30 settembre i turisti e gli amanti delle passeggiate in collina avranno la possibilità di effettuare una visita guidata lungo il famoso sentiero dei limoni (percorso che congiunge Maiori e Minori attraverso i terrazzamenti del frutto giallo).

La passeggiata avrà inizio a Minori, alle spalle della basilica dedicata a santa Trofimena, alle ore 17.oo e sarà curata dalle guide di Hidden Coast, naturalmente con la supervisione del dott. Michele Ruocco, ideatore del percorso. Si raggiungerà, dopo una sosta al belvedere della piazzetta della chiesetta di san Michele al villaggio Torre, la collegiata di Santa Maria a Mare a Maiori da dove, con ogni probabilità si proseguirà via Mare per la destinazione richiesta. Lungo il percorso collinare si avrà modo di ammirare gli stupendi panorami dell’intera fascia costiera da Ravello in giù, mentre dall’altro lato in discesa si avrà la visione della costa di ponente.