Il 30 settembre si celebra la Giornata mondiale della traduzione

La Giornata mondiale della traduzione è un evento celebrato ogni anno, il 30 settembre, in corrispondenza del giorno dedicato a san Girolamo, traduttore della Bibbia, considerato il santo patrono dei traduttori.

La Federazione internazionale dei traduttori istituì la giornata a partire dal 1953.

San Girolamo (Zarenj in Istria nel 347 – Betlemme nel settembre del 419) era un biblista, monaco cristiano romano.

Tradusse parte dell’Antico Testamento e, poi, l’intera Scrittura ebraica.

Il rigore morale di Girolamo non era ben visto da buona parte del clero e si schierava contro le agapete- ” donde viene questa peste delle agapete? donde queste mogli senza marito? e donde questa nuova specie di Puttaneggio?”

Le agapete erano vergini che consacravano la propria vita a Dio con voto di castità: erano chiamate anche sorelle adottive.