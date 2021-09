Il 1° ottobre il convegno sulla prostata a Villa Fiorentino, ci parla il dott. Michele Maresca. Abbiamo incontrato il dottor Michele Maresca, che ci ha illustrato l’incontro che si terrà a Villa Fiorentino venerdì 1 ottobre 2021: “L’idea è nata proprio dalla constatazione di questo dato, che certamente ci preoccupa ed è da approfondire: l’aumento di incidenza del cancro della prostata ai pazienti della Penisola Sorrentina. Proprio per questo è nata l’idea con il primario urologo dell’ospedale Monaldi di Napoli e con altri due cari amici, che sono poi gli urologi di riferimento per la Penisola Sorrentina, che sono il dott. Aniello Russo ed il dott. Mario Coppola, uno primario al Fatebenefratelli di Benevento, l’altro responsabile di Oncologia all’Ospedale San Leonardo”.

“C’è sicuramente un aumento – continua – e illustreremo e parleremo dei numeri. Quello che vi posso anticipare è che le ipotesi sono numerose, complesse, verranno studiati ed illustrati tutti gli ipotetici fattori di rischio qui in penisola, metteremo l’accento sullo stile di vita e sugli ipotetici fattori genetici, ma il tutto non presentato come un rischio e una paura da trasmettere alla cittadinanza. Al contrario, come una possibilità grazie a questi ottimi professionisti che verranno e che tutelano le patologie urologiche della nostra penisola. Oltre alla constatazione del rischio c’è anche l’invito a rispettare norme di prevenzione, l’invito a capire quanto sia importante affidarsi alla diagnostica precoce, oggi abbiamo tecnologie di diagnosi terapia avanzate, disponibili e vicinissime sul territorio, con delle persone che sia dal punti di vista umano che professionale vanno lodate e disinteressatamente sono state chiamate da noi e vengono a Villa Fiorentina il giorno 1 ottobre. Il taglio che daremo a questo incontro è scientifico-divulgativo, ma soprattutto vogliamo che sia una conversazione”.