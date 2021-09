“I Concerti di Villa Fondi” domenica c’è il pianista Alessandro Gagliardi

Piano di Sorrento (NA) Domenica, 19 settembre, alle ore 20:30, sesto e ultimo appuntamento della I Edizione autunnale 2021 de “I Concerti di Villa Fondi”, per la Direzione artistica del M° Paolo Scibilia; sarà il M°Alessandro Gagliardi a presentare il programma “Note d’Avorio” dedicato a due geni assoluti Fryderyk Chopin e Johannes Brahms. Alessandro Gagliardi, formatosi alla scuola di Itala Balestri Del Corona, si è diplomato all’Istituto Musicale “L. Boccherini” di Lucca con il massimo dei voti, la lode e la menzione ad honorem. In seguito si è perfezionato con Lya De Barberiis (Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma), Gabriella Barsotti, Rudolf Am Bach, Pier Narciso Masi, Hector Moreno e Norberto Capelli. Ha inoltre effettuato studi di composizione sotto la guida di G. Giani Luporini. Gagliardi, premiato in rassegne pianistiche nazionali ed internazionali, è risultato vincitore dei seguenti concorsi: Rassegna “F. Liszt” di Lucca, Concorso “F.I.D.A.P.A.” di Pisa, Concorso “Città di Savona”, Concorso “C. Soliva” di Casale Monferrato (AL), Concorso “A. Longo” di Torre Orsaia (SA), Concorso “D. Milella” di Taranto, Concorso “Città di Stresa”. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero in qualità di solista, in Duo pianistico e in formazioni cameristiche con i seguenti strumenti: Violino, Viola, Violoncello, Clarinetto, Flauto. È direttore artistico del concorso nazionale di esecuzione strumentale “Riviera Etrusca” di Piombino (http://www.etruriaclassica.it/), della Rassegna musicale per scuole medie e licei musicali “Città di San Vincenzo” e di iniziative concertistiche invernali ed estive nel territorio della Val di Cornia. È altresì apprezzato operatore culturale in tutto il territorio della provincia di Livorno. È titolare di una cattedra di Prassi esecutiva e Repertorio presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia. Il concerto è promosso dal Comune di Piano di Sorrento e dalla Società​ Concerti Sorrento, col patrocinio del Ministero della Cultura. Ingresso gratuito, con posti limitati, sottoposto a vincoli e limitazioni AntiCovid19. Non c’è servizio prenotazione. Occorre presentarsi per tempo direttamente all’ingresso, muniti di Green Pass.

di Luigi De Rosa

info http://www.comunepianodisorrento.na.it

info http://www.societaconcertisorrento.it