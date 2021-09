Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video e foto.

Grande successo della serata inaugurale dei concerti a Villa Fondi, con la direzione artistica di Paolo Scibilia. L’esibizione del pianista Yuanfan Yang è stata superba, il termometro è stato il pubblico , che è rimasto incollato alle sedie anche oltre il concerto, quando il pianista ha proposto interpretazioni di classici nei vari linguaggi della musica dal rock al Jazz. Presenti tra il pubblico e con il pubblico , il sindaco Vincenzo Iaccarino e Carmela Cilento che sottolinea “……… pur non avendo un programma finito e completo per questa estate 2021, vivendo quindi alla giornata, tutti gli spettacoli sono sold out……….” . Il pubblico ha imparato rapidamente con grande senso di civiltà ad esibire il green pass , lasciare numero di telefono e fare la fila all’ingresso, accolti con eleganza e sorriso dalle ragazze addette. Prossimo appuntamento giovedi 9 settembre con FRANCESCO PIO BAKIU, napoletano del San Pietro a Maiella

Foto 2 di 2



Lunedi 6 settembre si inaugurano “I concerti di Villa Fondi” sotto l’egida del Mic e col pluripremiato pianista edimburghese Yuanfan Yang

La Società dei Concerti riapproda a Piano di Sorrento, nel magnifico scenario di Villa Fondi di Sangro, con la I edizione della rassegna “I Concerti di Villa Fondi”, autunno 2021. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di Piano di Sorrento (nella persona del Sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino e dell’ Ass.re alla Cultura Turismo e Spettacolo, Dott.ssa Carmela Cilento), e dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento, sotto il patrocinio e sostegno finanziario del MiC Ministero della Cultura e la direzione artistica del M.tro Paolo Scibilia. Villa Fondi de Sangro, col suo vasto e secolare parco arboreo, la terrazza panoramica mozzafiato e l’elegante villa neoclassica (sede del prestigioso Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “George Vallet”), spalanca le porte alla grande musica, per fondersi sempre più con la città e col resto del mondo; si trasforma, da luogo ameno e di delizie, a centro pulsante ed aggregante di cultura in ogni sua forma, per promuovere le bellezze del patrimonio artistico-storico-paesaggistico-ambientale della città di Piano di Sorrento, attraverso la promozione dei valori universali della cultura e dell’arte. E la musica, che rappresenta l’Arte nella sua forma più elevata, si inserisce a pieno titolo nella cornice del Golfo di Sorrento, vera opera d’arte della Natura. Sei i concerti della rassegna (6,9,12,14,16,19 settembre), tutti alle ore 20.30 ed ingresso gratuito. Interpreti sono noti solisti ed ensemble del panorama concertistico nazionale ed internazionale, vincitori di prestigiosi premi e riconoscimenti, docenti delle accademie ed istituti di alta formazione musicale Italiani. I pianisti YUANFAN YANG, FRANCESCO PIO BAKIU, OLEKSANDRA ARTEMENKO, ALESSANDRO GAGLIARD, PAOLO SCIBILIA e NADIA TESTA. Le voci SAMANTHA SAPIENZA, MARLENA SZPAK e ANTONIO SARNELLI de SILVA. Per il diverso genere musicale, i programmi d’esecuzione sono caratterizzati da accattivanti titoli didascalici. “Note d’Avorio”, cui sono dedicati 3 appuntamenti sul virtuosimo pianistico. “AnDante Cantabile”: Omaggio a Dante (700° anniversario della morte), “Accordi di Divine Corde” e “Magia dell’Opera Italiana” i 3 dedicati al Belcanto. Spiega il Sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino: “La rassegna impreziosisce l’ampio e variegato cartellone degli eventi della Città e contribuisce a promuovere le ricchezze storico-artistico-ambientali del territorio, per una cultura a “360 gradi”, a servizio dell’uomo e del cittadino. Replica l’ Ass.re Carmela Cilento: “Siamo onorati di ricevere una rassegna di tale prestigio, sostenuta dal Ministero della Cultura, ideata dalla Società Concerti di Sorrento e dall’esperta direzione artistica del M.stro Paolo Scibilia. Ospitalità e cultura sono di casa a Piano di Sorrento, sempre a favore e godimento di tutti i cittadini ed ospiti della nostra Citta”.

Info: Ingresso ai concerti gratuito. Accesso area spettacoli ed eventi, sottoposto a vincoli e limitazioni Anti.Covid19. In caso di maltempo, i concerti si terranno al chiuso. Il programma potrebbe variare, per cause di forza maggiore. www.comunepianodisorrento.na.it – www.societaconcertisorrento.it – Facebook: societa concerti sorrento

On Monday 6 September, the “Concerts of Villa Fondi” will be inaugurated under the aegis of the Mic and with the award-winning Edinburgh pianist Yuanfan Yang

The Society of Concerts returns to Piano di Sorrento, in the magnificent setting of Villa Fondi di Sangro, with the first edition of the season “The Concerts of Villa Fondi”, autumn 2021. The event is organized by the municipal administration of Piano di Sorrento (in the person of the Mayor Dr. Vincenzo Iaccarino and of the Association for Culture Tourism and Entertainment, Dr. Carmela Cilento), and by the SCS Sorrento Concert Society, under the patronage and financial support of the MiC Ministry of Culture and the artistic direction of M.tro Paolo Scibilia.

Villa Fondi de Sangro, with its vast and centuries-old tree park, the breathtaking panoramic terrace and the elegant neoclassical villa (seat of the prestigious “George Vallet” Archaeological Museum of the Sorrento Peninsula), opens its doors to great music, to merge more and more with the city and the rest of the world; transforms, from a pleasant and delightful place, to a pulsating and aggregating center of culture in all its forms, to promote the beauties of the artistic-historical-landscape-environmental heritage of the city of Piano di Sorrento, through the promotion of the universal values of culture and art. And the music, which represents art in its highest form, fits fully into the frame of the Gulf of Sorrento, a true work of art of Nature.

Six concerts in the festival (6,9,12,14,16,19 September), all at 20.30 and free admission. Interpreters will be known soloists and ensembles of the national and international concert scene, winners of prestigious prizes and awards, teachers of Italian academies and institutes of high musical education. The pianists YUANFAN YANG, FRANCESCO PIO BAKIU, OLEKSANDRA ARTEMENKO, ALESSANDRO GAGLIARD, PAOLO SCIBILIA and NADIA TESTA . The voices SAMANTHA SAPIENZA, MARLENA SZPAK and ANTONIO SARNELLI de SILVA.

For the different musical genre, the performance programs are characterized by captivating captions. “Ivory Notes”, to which 3 appointments on piano virtuosity are dedicated; “AnDante Cantabile”: Tribute to Dante (700th anniversary of his death), “Accordi di Divine Corde” and “Magia dell’Opera Italiana”, the 3 dedicated to the Belcanto.

The Mayor of Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino explains: “The review embellishes the wide and varied program of events in the city and helps to promote the historical-artistic-environmental riches of the area, thanks to the great Classical Music, for a culture of” 360 degrees ”, at the service of man and citizen. Ass.re Carmela Cilento replies: “We are honored to receive a review of this prestige, supported by the Ministry of Culture, conceived by the Sorrento Concerts Society and by the expert artistic direction of Maestro Paolo Scibilia. Hospitality and culture are at home in Piano di Sorrento, always in favor and enjoyment of all citizens and guests of our city “.

Info: Admission to the concerts is free. Access to the shows and events area, subject to Anti.Covid19 restrictions and limitations. In case of bad weather the concerts will be held indoors. The program may vary due to force majeure. . www.comunepianodisorrento.na.it – www.societaconcertisorrento.it – Facebook: societa concerti sorrento

Comune di Piano di Sorrento -Ass.to al Turismo e Spettacolo

S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento

MiC Ministero della Cultura

I CONCERTI DI VILLA FONDI

Edizione Autunno 2021

Piano di Sorrento – Belvedere di Villa Fondi de Sangro

Direzione artistica: Paolo Scibilia

Lun. 6 settembre, ore 20.30

YUANFAN YANG – pianoforte (vincitore

“Note d’Avorio”: Omaggio a Fryderyk Chopin

In collaborazione con ”Keyboard Charitable Trust”London

Giov. 9 settembre, ore 20.30

FRANCESCO PIO BAKIU – pianoforte

“Note d’Avorio”: Bach, Beethoven, Chopin, Albeniz, Rachmaninov

Dom. 12 settembre, ore 20.30

OLEKSANDRA ARTEMENKO – pianoforte

MARLENA SZPAK – soprano

“Accordi di Divine Corde”: Chopin, Schubert, Schumann, Rachmaninov

Mar. 14 settembre, ore 20.30

SAMANTHA SAPIENZA – soprano

NADIA TESTA – pianoforte

“AnDante Cantabile” – Omaggio a Dante (700° anniversario della morte)

Rossini, Puccini, Donizetti, Verdi, Zandonai, C. Pinzuti

Giov. 16 settembre, ore 20.30

ANTONIO SARNELLI de SILVA – baritono

PAOLO SCIBILIA – pianoforte

“Magia dell’Opera Italiana”: Arie d’Opera, Romanze e Canzoni di Bellini, Donizetti,

Verdi, Tosti, Leoncavallo ed altri grandi compositori italiani

Dom. 19 settembre, ore 20.30

ALESSANDRO GAGLIARDI – pianoforte

“Note d’Avorio”: Chopin, Brahms

INGRESSO GRATUITO CON POSTI LIMITATI

Accesso area spettacoli ed eventi

Sottoposto a vincoli e limitazioni Anti.Covid19

In caso di maltempo i concerti si terranno al chiuso

Il programma potrebbe variare per cause di forza maggiore

www.comunepianodisorrento.na.it – www.societaconcertisorrento.it – Facebook: societa concerti sorrento

Il Direttore artistico, Paolo Scibilia L’Assessore Cultura, Turismo e Spettacolo, Carmela Cilento Il Sindaco, Vincenzo Iaccarino

foto copertina di Lia Maresca