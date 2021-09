“Harmoniae & Contrasti” Quartet domani sul sagrato della Chiesa Madre

Positano (SA) Domani, 9 settembre 2021, alle ore 20:30 l’appuntamento è con la musica del quartetto “Harmoniae & Contrasti”, evento musicale legato al progetto culturale INARTE DONNA, che intende valorizzare la figura della donna nell’arte musicale, con la collaborazione del Comune di Positano e dall’Associazione “Nuova Positalta”. Il quartetto nasce da un’idea di Marianna Meroni (foto in basso), organista e clavicenbalista, alunna di Eduard Melkus e Guido Morini, in passato ha partecipato all’Orgelbuchlein tenuto dal M° Anna Maria Robilotta e alla registrazione su CD dell’intera opera di Johann Sebastian Bach, completano l’ensemble Giusy Celentano (voce), Anna Velichko (violino), Dόra Szabό (violoncello). La professoressa Marianna Meroni, docente delle classi di “Clavicembalo” e di “Musica d’insieme”, presso il Liceo Musicale Palizzi di Napoli, da sempre svolge una capillare azione di promozione e divulgazione della cultura musicale su tutto il territorio campano, non solo quello positanese, dando la possibilità ad un pubblico sempre più vasto di ampliare i propri orizzonti culturali senza però rinunciare alla musica contemporanea, a quella pop o classica napoletana, con un occhio di riguardo a quella colta, classica e barocca. Alle quattro musiciste si affiancherà Peppe Fiscale alle percussioni. “Harmoniae & Contrasti Quartet” è una bella realtà musicale di Positano, il fatto che il quartetto sia composto per metà da artiste straniere, sottolinea la vocazione internazionale di questo gruppo di musiciste preparate che a performance eccellenti abbinano uno stile elegante e armonioso. di Luigi De Rosa