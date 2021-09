Gusta Minori 2021 ha rivisto insieme per una sera gran parte della Nuova Compagnia di Canto Popolare : Carlo Faiello, Giovanni Mauriello, Fausta Vetere, Antonella Morea, Patrizia Spinosi e l’Orchestra di Santa Chiara.

Andrea Reale : “Mentre erano in corso altre tre repliche di “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” presso la Villa Romana, in Piazza Cantilena c’erano Gigi Marzullo, Michele Mirabella e la Cantata Popolare di Carlo Faiello. La cultura promuove il territorio”.

“Abbiamo chiuso la Venticinquesima edizione di Gusta Minori con ben tre grandi eventi culturali perché la cultura ha bisogno di “contagi” e promuove relazioni ma anche il territorio. E così mentre alla Villa Romana andavano in scena ben tre nuove repliche di “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0”, in Piazza Cantilena, nella stessa serata abbiamo avuto Gigi Marzullo e Michele Mirabella che ha presentato il suo ultimo lavoro “Quando c’è la salute” e subito dopo la Cantata Popolare con Carlo Faiello. Tanta qualità perché da Minori lavoriamo costantemente affinché possano esserci per i cittadini, per i turisti, per la gente tutta, qualità di vita, amore, gioia e benessere”. Lo ha affermato Andrea Reale, sindaco di Minori, in chiusura della splendida edizione di Gusta Minori, grande kermesse giunta al venticinquesimo anno.

Per Gusta Minori, insieme, per una sera, alcuni dei fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare.

“Abbiamo avuto un gran finale in piazza Cantilena con l’evento ”Cantata popolare” il Ritmo della Felicità, con Carlo Faiello, Giovanni Mauriello, Fausta Vetere, Antonella Morea, Patrizia Spinosi e l’Orchestra di Santa Chiara Orchestra. E’ stata una reunion dei fondatori della Nuova Compagnia di canto Popolare – ha concluso Gerardo Buonocore, Direttore Artistico del Gusta Minori – un’icona della musica partenopea nel mondo”.

Gusta Minori è kermesse dedicata all’arte, alla storia, alla gastronomia della Costiera Amalfitana, organizzata dal Comune di Minori, Associazione Gusta Minori, SCABEC Campania, Regione Campania.