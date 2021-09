Guglielmo il ragazzo sparito a Salerno avvistato domenica ad Amalfi, forse Sorrento. Stasera a Chi l’ha Visto . Si sarebbe spostato in Costiera amalfitana Guglielmo, il ragazzo sparito per il quale si sono fatte ricerche tutta la giornata ieri. L’ultimo avvistamento era stato fatto venerdì a Cetara, ora la madre questa mattina ha fatto sapere che domenica è stato visto ad Amalfi, qualcuno parla anche di Sorrento con messaggi arrivati a Positanonews, però poi non sono stati in grado di confermare, ma l’ipotesi che abbia potuto prendere un autobus della SITA non sarebbe da escludere, come pure l’ipotesi che possa essere arrivato a Napoli e quindi a Roma, ipotesi che la madre non esclude . Ma ora le ricerche si concentrano su Amalfi dove è stato avvistato l’ultima volta con certezza

In ogni caso riportiamo il post della madre Rita Francese e vi invitiamo a contattare lei 339 5419995

Avvistato domenica ad Amalfi. Grazie per tutto l’aiuto che ci state dando! Grazie alle forze dell’ordine per l’enorme impegno profuso. Chi lo avesse visto mi contattasse. Potrebbe avere cambiato i vestiti

Potrebbe anche essersi recato a Roma. Amici romani, continuate a cercare!

339 5419995

Stasera saremo in diretta su chi l’ha visto.