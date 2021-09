Guglielmo il ragazzo scomparso da Salerno, ripreso dalle telecamere ad Amalfi. Ricerche in tutta la Costiera amalfitana , ma come hanno riferito a Positanonews potrebbe anche essere arrivato già a Sorrento, molto facile sia via mare, con i traghetti per Positano , o con la SITA.

Intanto qui come a Cetara le telecamere sono state fondamentali .

Foto 2 di 2



Il giovane è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza installate sul Lungomare de Cavalieri.

Il giovane passeggiava per Amalfi nella giornata di domenica con addosso una t-shirt grigia e un telo da mare.

I carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal Capitano Umberto D’Angelantonio, sono a lavoro per cercare di ritrovare Guglielmo.

Il giovane è stato avvistato l’ultima volta in Piazza San Francesco e poi mentre saliva a bordo su una Toyota Yaris nera ed arancione.

A dare la notizia della presenza di Guglielmo a Cetara è stata proprio la madre con un messaggio postato sui social.

Questa mattina la madre ha scritto anche di un avvistamento ad Amalfi. Due avvistamenti in Costiera Amalfitana in poche ore.

Le ricerche nella giornata di ieri sono state molto intense ma del ragazzo nessun traccia. Visto il sopraggiungere del buio riprenderanno oggi ma con ogni probabilità da Amalfi.

Chi avesse notizie è pregato di contattare 3395419995 o, direttamente, le forze dell’ordine.