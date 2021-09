Guglielmo Belmonte ritrovato a Bologna e sta bene

Sarebbe stato avvistato a Bologna Guglielmo Belmonte il 24enne salernitano scomparso la sera di venerdi scorso. A lanciare la notizia su social la madre del ragazzo Rita Francese.

In queste ore tanta la mobilitazione nel capoluogo per trovare il giovane uscito di casa il 3 settembre senza documenti e cellulare. Il ragazzo sarebbe stato ripreso da telecamere di videosorveglianza pochi giorni fa ad Amalfi. Anche la trasmissione di RaiTre Chi l’ha visto mobilitata per una puntata speciale stasera sul giallo che sta tenendo in ansia Salerno.