Grande successo e coinvolgimento per il Campus Estivo “Together Children” organizzato dal Comune di Ravello

Questa estate Ravello ha brillato, oltre per la sua fama, anche per il centro estivo “Together children”

Iniziativa per le famiglie di Ravello, voluta e totalmente finanziata dal Comune di Ravello e messa in campo dall’assessore prof.ssa Natalia Pinto per offrire ai bambini e ai ragazzi del luogo, una estate all’ insegna del divertimento e della socializzazione dopo il difficile periodo di pandemia nel quale proprio i più piccoli hanno subito il drammatico isolamento sociale.

Il Campus ha accolto bambini dai 3 ai 13 anni ed è stato concepito sia con finalità educative, per la loro crescita personale ed armoniosa, sia con un attenzione particolare rivolta ai genitori, impegnati nel lavoro, garantendo così ai propri figli una periodo di svago.

Un centro aperto a tutti, anche ai bambini speciali ai quali è stato fornito un supporto particolare e altamente professionale. Un’equipe di operatori qualificati, pedagogisti, educatori della Cooperativa “La Fonte” di Maiori che ha assistito i numerosissimi partecipanti (un centinaio) e insegnato loro a vivere nel rispetto dei luoghi, delle regole e dell’amore per il prossimo.

Le attività hanno avuto inizio il 5 luglio e si sono concluse il 31 agosto, con una magnifica festa, prima in piazza Duomo e poi nei Giardini del Monsignore tra il grande entusiasmo dei bambini e la piena soddisfazione dei genitori che hanno potuto constatare attraverso un video tutte le attività messe in campo per i propri figli.

Foto 3 di 4







Il Campus ha spaziato dalle attività presso la spiaggia di Castiglione alle visite guidate presso i monumenti e le ville del centro storico, nel borgo di Torello e al Santuario dei Santi Cosma e Damiano.

Molto apprezzati sono stati il Lemon Tour, dove i bambini hanno potuto ammirare i giardini di limoni e il loro trasporto a valle e il gemellaggio con i loro coetanei del centro estivo di Amalfi insieme ai quali hanno visitato la Villa Romana di Minori, gli Arsenali di Amalfi e hanno potuto vivere una magnifica avventura a contatto con i cavalli presso il maneggio di Tramonti.

Non solo escursioni ma anche attività laboratoriali, di manipolazione, di pittura, nella scuola comunale e di percorsi e giochi senso- motori presso il campetto dei frati francescani.

Grande la soddisfazione del Sindaco Salvatore Di Martino e dell’Assessore Natalia Pinto per aver messo in campo un vero e proprio Centro Estivo strutturato a misura di bambino, “dove niente è stato lasciato al caso e tutto è stato pensato per la loro gioia e serenità, per stimolare la loro attenzione, le loro capacità e favorire quel senso di inclusione, di fiducia, di rispetto dell’altro, obiettivi indispensabili di quell’importante processo di socializzazione che è alla base del vivere in una comunità come quella di Ravello”.