Gragnano e Castellammare di Stabia in festa per i 100 anni di nonna Rosa

Oggi nonna Rosa raggiunge il bellissimo traguardo dei 100 anni e per l’occasione due città sono in festa e gioiscono con lei. La centenaria Rosa Di Nocera, infatti, vive da tanti anni a Gragnano ma è nata a Castellammare di Stabia. Ed in questo giorno così importante arrivano per lei anche gli auguri di Paolo Cimmino, sindaco di Gragnano: «Un traguardo che molti vorremmo raggiungere. Un secolo di vita vissuta, un secolo di storia, di donna, di madre di famiglia da raccontare. Rosa Di Nocera oggi compie 100 anni. Stabiese di nascita ma da oltre 30 anni gragnanese di adozione. Abbiamo festeggiato la nostra centenaria con l’augurio di farlo ancora per molti anni».

E la redazione di Positanonews si unisce al coro di auguri per nonna Rosa in questo giorno bellissimo.

