Gragnano /Agerola, oggi i funerali dello chef Alfonso Porpora

Oggi è il giorno dell’addio. Tanti lo piangono da Gragnano ad Agerola dove viveva e Positano in Costiera amalfitana i colleghi del San Pietro dove ha lavorato e si è fatto voler bene. La famiglia e gli amici potranno accompagnare Alfonso Porpora nell’ultimo viaggio. Un dolore terribile per la perdita di un uomo amato da da tutti e giovane papà. Gragnano non riesce a darsi pace per la morte dello chef di 40 anni rimasto vittima di un tragico incidente stradale due giorni fa sulla Strada Statale 268 del Vesuvio. Una strada che faceva ogni giorno per andare a lavoro all’interporto di Nola. I suoi colleghi del Pasta Bar Leonessa lo aspettavano. Giovedì scorso la sua moto, una Honda X-Adv si è scontrata con un’auto. Lo chef è morto sul colpo. Il conducente dell’autovettura rimasta coinvolta nell’impatto è indagato per omicidio stradale. Eseguita l’autopsia sul corpo del cuoco, all’obitorio di Sarno. Così è stato dato il via libera ai funerali che si svolgeranno alla Chiesa del Carmine lunedì 27 settembre alle 10.30. Una tragedia che ha scosso un’intera città, capitata in uno dei periodi più felici per lo chef che godeva di gradi risultati professionali ed era in attesa di un altro figlio. Tanti ancora sotto choc per l’executive chef del PastaBar della Leonessa vittima di un incidente stradale. Continua l’inchiesta alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ( Napoli) per accertare le responsabilità, ma nel frattempo domani colleghi e familiari dovranno dirgli addio.