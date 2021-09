Google Maps: la Costiera Amalfitana tra le mete più ricercate. In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, che cade il 27 settembre, Google ha pubblicato un blogspot, nel quale sono presenti alcune tendenze sulle principali destinazioni turistiche cercate, appunto, su Google Maps, sia in Italia che in Europa.

Da qui, è stato possibile venire a conoscenza del fatto che la Costiera Amalfitana è tra le mete più ricercate d’Europa e la seconda in Italia su Google Maps.

Da inizio anno, le destinazioni turistiche in Italia più cercate su Google Maps sono:

Colosseo Costiera Amalfitana Duomo di Milano Gardaland Fontana di Trevi Torre di Pisa Pantheon Piazza Navona Piazza del Popolo Villa Borghese

Per quanto riguarda l’Europa, le dieci destinazioni più ricercate sono quelle di seguito, tre di loro sono in Italia: