Google festeggia i suoi 23 con il doodle.

Ogni giorno “ci sono miliardi di ricerche su Google in più di 150 lingue in tutto il mondo“, si legge sul blog di Google, e “dal suo primo server ospitato in un armadio costruito con blocchi giocattolo” oggi i suoi server sono “ospitati in più di 20 data center in tutto il mondo”.

Nel sito si ricordano anche gli inizi di Google, quando un incontro casuale tra due informatici, Sergey Brin e Larry Page, portò al primo prototipo del motore di ricerca, nato nei dormitori dell’università di Stanford.

Per festeggiare il suo compleanno c’è un bello sconto del 20% sul Google Store. Per approfittare dell’offerta, che sarà valida fino alle 01:00 del 28 settembre, dovrete solo inserire il codice “GOOGLEBDAY” durante il checkout. Ma attenzione, perché ci sono dei prodotti esclusi dalla promozione.