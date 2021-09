Gli studenti di Positano e Praiano tornano a scuola: gli orari e le modalità d’ingresso dell’I.C. Lucantonio Porzio. In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022, l’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Praiano e Positano, in Costiera Amalfitana, ha ricordato che in riferimento alla circolare prot. n. 2986 del 11/09/2011 “Informativa su obbligo Green pass per chiunque acceda a scuola”, ai sensi del D.L. n. 122 del 10 settembre 2021, sono esclusi dall’obbligo tutti gli studenti.

Anche quest’anno è previsto lo scaglionamento degli alunni all’ingresso e all’uscita, secondo la medesima organizzazione dell’a.s. 2020-21. Gli alunni accederanno ai vari edifici scolastici in scaglioni temporali distinti, dotati di mascherina e mantenendo il distanziamento fisico di 1 metro. La medesima modalità è prevista per l’uscita.

Per l’orario scaglionato si è dovuto tener conto delle caratteristiche del servizio di trasporto scolastico, per cui in tutti gli ordini si prevede una fascia di flessibilità. Pertanto l’ingresso, indicato nell’orario provvisorio, avrà una durata che varia da ordine a ordine, come pure l’uscita.

I Comuni di Positano e Praiano supporteranno, con assistenti alla vigilanza, l’ingresso e l’uscita degli alunni.

Il Protocollo di sicurezza prevede che possa essere rilevata la temperatura all’ingresso.

Tutti i docenti saranno in servizio 5 minuti dell’inizio delle attività didattiche.

La Dirigente Scolastica Stefania Astarita ha informato che le attività didattiche avranno inizio mercoledì 15 settembre 2021, col seguente orario provvisorio:

SCUOLA INFANZIA

Ingresso nella fascia oraria: 08.30-09.00

Uscita nella fascia oraria: ore 12.00-12.30

Gli alunni che arriveranno con lo scuolabus, seguiranno i seguenti n.2 turni:

ENTRATA

ore 8.30 scuolabus 1

ore 8.45 scuolabus 2

USCITA

ore 12.00 scuolabus 1

ore 12.10 scuolabus 2

Montepertuso

Gli alunni arriveranno con un solo scuolabus

ENTRATA

ore 8.30

USCITA

ore 12.30

I genitori potranno accompagnare i bambini dalle 8.30 alle 9.00 fino all’ingresso dei plessi, dove i figli verranno affidati al personale scolastico. All’uscita è prevista la medesima procedura, nella finestra temporale 12.00-12.30.

SCUOLA PRIMARIA

Ore 8.20-13.20

Gli alunni che arriveranno con lo scuolabus, seguiranno i seguenti turni:

Positano

ENTRATA

ore 8.20 alunni scuolabus 1

ore 8.25 alunni scuolabus 2

ore 8.30 alunni scuolabus 3

ore 8.35 alunni scuolabus 4

Gli alunni che arriveranno con gli scuolabus saranno accompagnati al CANCELLO N 1 della scuola e affidati al collaboratore scolastico, fino agli ingressi, secondo la seguente organizzazione:

– Gli alunni della I A, al piano terra, entreranno dall’ingresso N° 1;

– Gli alunni della I B, al piano terra, entreranno dall’ingresso N° 2;

– Gli alunni della II A, entreranno dall’ingresso N° 1 e si direzioneranno lungo le scale per raggiungere la propria aula, al primo piano;

– Gli alunni della II B, entreranno dall’ingresso N° 1 e si direzioneranno lungo le scale per raggiungere la propria aula, al primo piano;

– Gli alunni della III A, al piano terra, entreranno dall’ingresso N° 1;

– Gli alunni della III B, al piano terra, entreranno dall’ingresso N° 3;

– Gli alunni della IV A, entreranno dall’ingresso N° 1 e si direzioneranno lungo le scale per raggiungere la propria aula, al primo piano;

– Gli alunni della IV B, entreranno dall’ingresso N° 1 e si direzioneranno lungo le scale per raggiungere la propria aula, al primo piano;

– Gli alunni della V A, entreranno dall’ingresso N° 1 e si direzioneranno lungo le scale per raggiungere la propria aula, al secondo piano;

– Gli alunni della V B, entreranno dall’ingresso N° 1 e si direzioneranno lungo le scale per raggiungere la propria aula, al secondo piano.

I genitori dei bambini che arrivano a piedi accompagneranno i propri figli fino all’ingresso n.1, nella fascia oraria dalle 8.20 alle 8.35, al fine di evitare assembramenti. I genitori accederanno dal cancello n. 2, utilizzando quindi la scala esterna, che attraversa la piazzetta, mentre i bambini dello scuolabus useranno il cancello n. 1, sul piano del Poliambulatorio.

USCITA

ore 13.00 alunni scuolabus 1(Montepertuso-Nocelle)

ore 13.05 alunni scuolabus 2(Cercole),

ore 13.10 alunni scuolabus 3,(Garitta),

ore 13.15 alunni scuolabus 4(Giro),

ore 13.20 alunni scuolabus 5 (Laurito),

Tutti gli alunni che prendono il primo pulmino si preparano per le ore 13:00.

Gli alunni prelevati dai genitori si prepareranno per ultimi e saranno accompagnati dai docenti. I genitori dovranno attendere all’esterno del plesso e accedere dal cancello n° 2, solo per il ritiro del/la proprio/a figlio/a, rispettando l’ordine d’uscita delle classi e il distanziamento di 1 metro uno dall’altro, al fine di evitare assembramenti.

Praiano

ENTRATA

ore 8.20 alunni scuolabus 1

ore 8.25 alunni scuolabus 2

ore 8.30 alunni scuolabus 3

Gli alunni escono dalle classi secondo l’arrivo degli scuolabus.

USCITA

ore 13.15 alunni scuolabus 1

ore 13.20 alunni scuolabus 2

ore 13.25 alunni scuolabus 3

I genitori potranno accompagnare i bambini dalle 8.15 alle 8.25 fino all’ingresso dei plessi, dove i figli verranno affidati al personale scolastico. All’uscita è prevista la medesima procedura, nella finestra temporale 13.15-13.20.

I genitori, che dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di 1 metro, sono invitati a dare la precedenza agli alunni dello scuolabus, in ingresso e in uscita, dato che l’organizzazione prevede un flusso continuo, senza aree di stazionamento all’esterno dei plessi scolastici.

Gli studenti che giungono a piedi, devono rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso e il distanziamento.

L’uscita per gli alunni prelevati dai genitori è a cura dei collaboratori scolastici che consegnano i bambini ai genitori, i quali aspettano di fronte alla scuola, rispettando la distanza di sicurezza.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Ore 08.00-12.30

L’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:00 alle ore 8.05.

Positano

Gli studenti accederanno a scuola dall’ingresso n.1 in tre fasce orarie, distinte per gruppi classi

ENTRATA

ore 7:55 alunni

ore 8.00 alunni

ore 8:05 alunni

USCITA

ore 12:20 alunni

ore 12:25 alunni

ore 12:30 alunni

Praiano

Gli studenti, che usufruiscono dello scuolabus, accederanno a scuola in due fasce orarie, per evitare assembramenti una volta scesi dal pulmino e consentire loro di arrivare a scuola in sicurezza

ENTRATA

ore 8.00 alunni scuolabus 1

ore 8:05 alunni scuolabus 2

USCITA

ore 12:25 alunni scuolabus 1

ore 12:30 alunni scuolabus 2

Gli alunni che raggiungono la scuola a piedi rispetteranno lo stesso orario di ingresso previsto tra le 8:00 e le 8:05.

In caso di arrivo in anticipo, gli studenti dovranno attendere il suono della campana di ingresso, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina su naso e bocca, anche all’esterno delle pertinenze della scuola, ovvero cortile e spazi antistanti dell’edificio.

I collaboratori scolastici vigileranno durante l’ingresso affinché gli alunni e le alunne, con la mascherina su naso e bocca, raggiungano le proprie aule secondo lo schema sottostante, in maniera ordinata, assicurando il distanziamento fisico.

Gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso e il percorso assegnato.

Gli studenti dovranno attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina, su naso e bocca, sia all’interno delle pertinenze della scuola, vedi il cortile e spazi antistanti o a perimetro dell’edificio.

I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Durante le operazioni di ingresso e di uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

Al termine delle lezioni gli alunni e le alunne saranno accompagnati agli scuolabus dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso.