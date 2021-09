Gestione del rischio idrogeologico del Comune di Minori

L’Amministrazione Comunale rende noto che oggi, martedì 28 settembre 2021, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Dott.ssa Vera Corbelli, insieme ai Dirigenti, Funzionari e Consulenti scientifici ha effettuato un sopralluogo presso il Comune di Minori congiuntamente al Sindaco, Andrea Reale, ai dirigenti e tecnici comunali.

Tale sopralluogo si inquadra nel percorso tecnico-scientifico innovativo, oggetto dell’accordo di Collaborazione sottoscritto in data 24 novembre 2017 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ed il Comune di Minori (SA) e le cui specifiche attività sono state avviate lo scorso dicembre, al fine di attuare un azione integrata per la gestione del rischio idrogeologico, tutela e valorizzazione del sistema ambientale antropico e culturale. È noto, infatti, che il Comune di Minori è interessato da estese e rilevanti problematiche di natura idrogeologica; in particolare, come è possibile evincere dal vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, gran parte del territorio comunale, ivi incluso l’intero territorio urbanizzato, è caratterizzato e perimetrato come interessato da livelli di pericolo/rischio elevato o molto elevato da frana e da colata. Tale aspetto ha evidenziato la necessità di attuare un programma integrato per la gestione del rischio idrogeologico, volto a migliorare le condizioni di sicurezza degli abitanti di Minori da un lato e a rendere compatibili gli interventi previsti dalla pianificazione a scala locale, finalizzati complessivamente a garantire un livello qualitativo di vita congruo ed accettabile per le popolazioni residenti e la promozione di necessarie funzioni e servizi di tipo sociale o connesse al turismo, indispensabili per lo sviluppo sociale ed economico della comunità locali.

Nel dettaglio, il sopralluogo ha avuto l’obiettivo di ispezionare alcune aree interessate da criticità idrauliche e le aree che saranno oggetto della campagna di indagini geognostiche in fase di avvio. Nell’ambito del sopralluogo sono stati anche visionati alcuni siti interessati dalla realizzazione di opere pubbliche la cui progettazione è in corso.