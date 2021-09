GERMANIA. IN QUESTA DOMENICA DI FINE SETTEMBRE 2021, SI CONCLUDE, DOPO TRENTA ANNI DI VITA POLITICA, IL LUNGO CANCELLIERATO DI ANGELA MERKEL (2005-2021)

RAFFAELE LAURO: “HA ONORATO L’EREDITÁ DEI SUOI GRANDI PREDECESSORI, COME ADENAUER, BRANDT E KOHL, CONSOLIDANDO IL PRESTIGIO POLITICO E IL PROGRESSO ECONOMICO DEL SUO AMATO PAESE. HA GUIDATO L’EUROPA DI FRONTE A PROVE DURISSIME, SEMPRE CON MODERAZIONE E CON ECCELLENTI CAPACITÀ DI MEDIAZIONE. INNAMORATA DEL NOSTRO PAESE, SI È MOSTRATA AMICA DELL’ITALIA E DEGLI ITALIANI. SARANNO GLI STORICI A DEFINIRE IL SUO CONTRIBUTO, ED ANCHE I LIMITI, DI LEADER DEMOCRATICA, NELLA STORIA CONTEMPORANEA TEDESCA, EUROPEA E MONDIALE. NEL GIORNO DEL SUO ADDIO POLITICO, TUTTAVIA, BISOGNA ESPRIMERLE GRATITUDINE E AMMIRAZIONE PER IL SUO STILE DI GOVERNO, SEMPLICE, IMMEDIATO, CONCRETO E IN SINTONIA CON IL POPOLO, ASSOCIATO A UN RIGORE QUASI RELIGIOSO, ALLA MORALITÁ PUBBLICA, ALL’ ETICA DELLA RESPONSABILITÀ E AD UN ATTACCAMENTO AI VALORI DELLA LIBERTÁ E DELLA DIGNITÁ DELLA PERSONA UMANA. MA, PRINCIPALMENTE, UN ESEMPIO, ALTO E STRAORDINARIO, SOBRIO ED ESSENZIALE, DI DONNA IMPEGNATA IN POLITICA, GUIDA PER LE NUOVE GENERAZIONI, CHE SMENTISCE E RIDICOLIZZA LOGORI PREGIUDIZI, PURTROPPO ANCORA RADICATI ANCHE NEL CETO POLITICO ITALIANO. VIELEN DANK VON HERZEN, SIGNORA ANGELA!”