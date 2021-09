G20 Commercio di Sorrento: nominati i coordinatori. Nei giorni 11 e 12 ottobre la città di Sorrento ospiterà un evento di importanza mondiale: il G20 del Commercio. Un appuntamento voluto dal governo italiano che in questo anno ha la presidenza di turno del gruppo dei 20 paesi con le economie più forti del pianeta. Evento che immancabilmente accenderà i riflettori su Sorrento e la sua costiera che potrà beneficiare di una vetrina a livello globale.

Perché tutto proceda per il meglio il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha istituito una cabina di regia della quale fanno parte il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola ed il comandante della polizia municipale, Rosa Russo.

Al tempo stesso, come spiega il sindaco Coppola, “occorre provvedere alla predisposizione di organizzazione operativa tesa a garantire quanta parte delle attività in competenza istituzionale e amministrativa eccedano l’ambito di competenza ministeriale, ricadendo direttamente in quella del Comune di Sorrento”.

Pertanto, con un proprio decreto, il primo cittadino ha nominato coordinatore delle attività organizzative istituzionali della Ministeriale del G20 Commercio del Comune di Sorrento il consigliere comunale anziano Paolo Pane, “con facoltà altresì, laddove occorrente, di rappresentare il sindaco di Sorrento nelle sedi istituzionali organizzative dell’evento”.

Con lo stesso atto Coppola ha stabilito di “nominare coordinatore delle attività organizzative operative della Ministeriale del G20 Commercio del Comune di Sorrento prevista il comandante della polizia municipale “che si avvarrà della cooperazione dei dirigenti degli ulteriori dipartimenti comunali, con particolare riferimento al dirigente del 1° Dipartimento, Affari Generali – Eventi, e del 4°, Ced”.