Furore: turista tedesco in shock anafilattico, fondamentale l’intervento dell’ambulanza con il medico

Furore: turista tedesco in shock anafilattico, fondamentale l’intervento dell’ambulanza. Brutta mattinata per un giovane turista tedesco, quella trascorsa oggi, lunedì 23 settembre 2021, a Furore, in Costiera Amalfitana: dopo aver ricevuto una puntura da un insetto, il ragazzo è andato in shock anafilattico. Prezioso e fondamentale l’intervento del medico a bordo dell’ambulanza, che lo ha trattato farmacologicamente con adrenalina, cortisonici, eccetera. Poi è stato trasportato all’ospedale di Castiglione di Ravello.

Ancora una volta, dunque, ci troviamo a sottolineare l’importanza di una presenza medica continua sul territorio della Costiera Amalfitana. Ricordiamo come il 118 abbia spesso operato senza medico, in questo caso il turista, che senza il medico, ha poteva anche perdere la vita.

Abbiamo sottolineato come a Positano è mancato un presidio medico per esempio. Sicuramente, vi è l’esigenza di una guardia medica h24 e non solo in estate, senza medico tutto il resto serve a poco o a nulla.