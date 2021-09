Furore, incidente nei pressi di “Marisa Cuomo”. Ragazzo di Agerola provoca incidente a catena e si ferisce , traffico in tilt

Furore, Costiera amalfitana Un incidente che poteva tramutarsi in una tragedia oggi sui tornanti della strada della provincia di Salerno che da Amalfi porta ad Agerola.

Un ragazzo con una Fiat 500 nuova stava scendendo da Agerola quando si è trovato sulla sua strada un’auto che sembra si sia fermata per far passare un taxi , proprio nei pressi della famosa cantina “Marisa Cuomo” il giovane è finito addosso all’auto e poi questa a sua volta ha tamponato un’altra auto per un incidente a catena.

Nell’impatto ,poi, l’auto del giovane è sbalzata nell’altra corsia finendo nel parapetto , ma fermando, per fortuna, la sua corsa. L’auto semidistrutta ed il ragazzo ferito, sembra al braccio , gli auguriamo pronta guarigione, ma poteva finire peggio .

Il traffico è stato bloccato dalle 11 alle 12 circa , solo l’intervento dei carabinieri ha permesso di nuovo la circolazione .