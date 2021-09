Furore: annullato dal Tribunale del Riesame il sequestro delle attrezzature da spiaggia. “Con riferimento al sequestro del 21 agosto u.s. eseguito al Fiordo di Furore, Le comunico che, nella giornata di ieri, il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato l’ingiusto provvedimento cautelare, mantenuto in vita nonostante la precedente ordinanza di rigetto del sequestro, adottata dal G.I.P. di Salerno in data 24 agosto u.s.”, ci ha fatto sapere il Sig. Luigi Perrelli.

“Pertanto, stamane, sono tornato in possesso delle mie attrezzature, a dimostrazione del fatto che la mia attività commerciale è pienamente conforme a legge. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente l’avvocato Andrea Di Benedetto che mi ha assistito nella vicenda in modo impeccabile e con grandissima professionalità”.