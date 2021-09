Fuga in costiera amalfitana per l’ex arbitro Pierluigi Collina

Pierluigi Collina, ex arbitro internazionale, eletto miglior al Mondo nel 1998 e nel 2005, è stato ospite dei fratelli Genny e Salvatore Gagliano al Tritone di Praiano. Nonostante provenga dalla ridente cittadina di mare Viareggio, l’attuale designatore della FIFA ha scelto di fare un salto nella stupenda costiera amalfitana per trascorrere qualche giorno di relax. Collina nel suo importante trascorso lavorativo vanta la direzione di diverse partite importanti tra cui la finale del campionato mondiale del 2002 tra Brasile e Germania, la finale di Coppa Campioni 1998-1999 vinta dal Manchester United, la Finale di Coppa UEFA 2003-2004 tra Valencia e Marsiglia e la finale del torneo calcistico alle Olimpiadi del 1996 tra Nigeria e Argentina. E’ stato inoltre presente in numerose campagne pubblicitarie per importanti marchi e campagne sociali, tra cui quella in Giappone per uno spot sui takoyaki (polpettine di polpo) e nell’ultimo episodio dell’anime Holly e Benji Forever, dove appare in una delle ultime sequenze in qualità di direttore di gara di Giappone-Brasile.