Folgore Massa: le parole del martello Francesco Conoci

Francesco Conoci, il martello della Folgore, ha parlato al microfono di Giovanni Minieri: “L’approccio alla Folgore è stato positivo fin dal primo giorno: il gruppo è molto affiatato sia dentro che fuori dal campo e penso che questo ci darà una grande mano anche per il campionato di serie A, una competizione nuova per la nostra società. Il mister ha fiducia in noi, ci siamo impegnati molto in questo primo mese di preparazione atletica e, grazie anche all’aiuto dei compagni, ci sono stati i primi miglioramenti. Anche entrare in campo in un’amichevole è importante e bisogna fare bene fin da subito. I compagni mi danno molti consigli su vari aspetti: muro, ricezione, difesa anche perché, avendo molta più esperieza di me, mi aiutano e mi sono sempre molto vicini. Il bilancio delle amichevoli disputate finora è positivo, ovviamento ci sono degli aspetti su cui dobbiamo migliorare, ma la squadra c’è e affronteremo tutte le partite con molto agonismo per vincere il più possibile”.