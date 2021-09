Folgore-Marcianise 1-2, intervista a Gabriel Peripolli e a Michele Deserio

Per il Memorial Aldo Insigne, Agerola ha aperto le porte alla gara della Folgore Massa contro la Volley Marcianise, terminata 2-1 per quest’ultima. Le parole di Gabriel Peripolli e Michele Deserio al microfono di Giovanni Mineri. Peripolli: “Lo stato di forma delle 2 squadre non è ancora al massimo però si è visto un buon livello di gioco secondo me in tutti e tre i set, anche quando entrambi i roster sono stati fatti ruotare per l’interezza. Noi continuiamo a lavorare sul nostro per farci trovare pronti alla prima di campionato”. Peripolli si è subito ambientato nel gruppo: “Grazie ai compagni che mi hanno accolto dal primo giorno in maniera eccezionale e di questo sono molto contento”, conlude il martello biancoverde. Deserio: “E’ mancata un po’ di lucidità nelle piccole cose come copertura o la difesa che poteva essere tenuta meglio. Dobbiamo sicuramente lavorare su questo però siamo abbastanza fiduciosi perché siamo un gruppo coeso sia dentro che fuori il campo e sono sicuro che faremo bene volta dopo volta. In campionato affronteremo l’Aversa, una squadra attrezzata per fare bene, che punta al salto di categoria, ma noi andremo lì tranquilli con consapevolezza dei nostri mezzi per dare del filo da torcere a tutti”.