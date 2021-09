Fisciano, riaprono i cancelli universitari

A Fisciano si respira aria di università proprio da stamattina 1 settembre quando i cancelli universitari sono ufficialmente riaperti. L’Ateneo che ospita ben 83 corsi di studio ha deciso di riaprire sperando bene che quest’anno, in allerta COVID o meno, la situazione sia favorevole per gli studenti e per gli insegnanti. Nel frattempo stiamo seguendo in questi giorni l’obbligo “Green Pass” imposto dal governo che sta facendo molto discutere: i no vax continuano ad organizzare manifestazioni contro pensando bene di poter bloccare i treni mentre lo stesso governo continua a spingere per l’obbligo vaccinale, sventolato come unico rimedio per poter porre fine alla pandemia COVID. Anche l’unisa non credo sarà svincolata da quest’obbligo per poter riprendere i corsi in piena autonomia e libertà come un tempo. Non ci resta che aspettare ulteriori decisioni governative in merito e mentre l’ateneo riapre c’è chi spera che la situazione verrà ripristinata a pieno delle regole per quest’anno accademico 2021/2022. Gli studenti potranno quindi rifrequentare normalmente i corsi e sostenere gli esami in sede? Sarà soltanto il tempo a dircelo e nel frattempo noi di Positanonews non possiamo fare a meno di fare gli auguri a tutto il personale e agli studenti. Buon anno accademico!