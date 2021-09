Finalmente la nave Vespucci a Vico Equense. La Marina Militare ha confermato l’arrivo dell’Amerigo Vespucci per martedì 21 settembre 2021, giorno in cui sosterà alla fonda nelle acque antistanti la costa di Vico Equense, in Penisola Sorrentina.

L’Amerigo Vespucci doveva arrivare nelle acque di Vico Equense in occasione dell’inaugurazione dell’ancora simbolo delle marinerie a Marina d’Aequa, ma la tappa in costiera dello storico veliero, che era atteso in rada nello specchio marino antistante Vico dopo aver mostrato la sua maestosa bellezza nel porto di Napoli tra il 22 e il 24 luglio, era stata annullata “per ragioni sopraggiunte all’ultimo minuto, che non dipendono dall’Amministrazione comunale di Vico Equense, la Marina Militare ha annullato tutte le tappe annunciate della nave Amerigo Vespucci, compresa quella in programma per domani alla marina d’Aequa”, avevano fatto sapere dal Comune.

Ma, finalmente, l’attesa è terminata.