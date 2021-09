Festa a Massa Lubrense per i 106 anni di Maria Laura Esposito

Un compleanno di quelli particolari. Una ricorrenza di quelle che non se ne vedono tante in giro. Una torta sulla quale splendono ben 106 candeline. Sono gli anni compiti da Maria Laura Esposito, una simpatica nonnina di Massa Lubrense che ieri ha raggiunto, come dice il sindaco Lorenzo Balducelli nel suo messaggio di auguri via Facebook, “una importante tappa della sua lunga vita”.

A Maria Laura Esposito ed a tutti i suoi familiari sono arrivati tantissimi auguri compresi quelli dell’amministrazione comunale. “Auguroni Maria Laura – ha scritto ancora il primo cittadino -. Spero di incontrarti presto”.

Alla signora Maria Laura ed alla famiglia gli auguri della redazione di Positanonews.