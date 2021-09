Federica Cesarini, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a Positano si lascia conquistare dall’Antica Sartoria

L’atleta Federica Cesarini, che ha vinto la medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020 nel canottaggio in coppia con Valentina Rodini nel doppio pesi leggeri, si è concessa dei giorni di vacanza in costiera amalfitana ed ha visitato anche Positano lasciandosi immortalare in uno splendido scatto che la ritrae sulla Spiaggia Grande con alle spalle la piramide di case tipica della città verticale.

L’atleta olimpica, oltre ad ammirare le tante bellezze della città, si è lasciata conquistare anche dalla moda colorata dell’Antica Sartoria e non ha potuto fare a meno di indossare un loro bellissimo capo d’abbigliamento che ben si sposa con lo scenario positanese.