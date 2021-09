fc costa d'amalfi

Il Costa d’Amalfi pareggia in casa con il Baronissi. Al termine della gara mister Proto afferma: “E vero che le occasioni non vanno sprecate ma dobbiamo ricordarci che si tratta di un gruppo giovane composto da tanti ragazzi per cui è chiaro che nelle difficoltà qualcuno può venir meno. Sono molto contento della loro prestazione e nel primo tempo abbiamo divorato 3 occasioni nitide per passare in vantaggio; peccato che su un calcio d’angolo abbiamo fatto un’autorete. A loro mi sento solo di fare un applauso per come stanno lavorando soprattutto in settimana. Bisogna solo avere pazienza”. Dopo la settimana di pausa campionato la squadra costiera affronterà l’Agropoli: “Ci dobbiamo allenare bene in questi giorni per cercare di fare bella figura anche lì, – concluse il mister”.