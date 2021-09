Fc Costa d’Amalfi, ecco due nuovi tesserati!

Pablo, è un centrocampista con spiccate qualità tecniche, e di palleggio, ma che abbina ad una buona quantità in mezzo al campo.. Ha vestito maglie importanti, collezionando anche numerose presenze: giovanili della Salernitana, poi Cavese, fino alla Prima Squadra, prima di passare poi alla Nocerina, con la quale si guadagna tanto minutaggionda titolare, tra campionato e Coppa Italia.

Viene acquistato dal Mantova, ma il richiamo di casa e forte è torna in Campania per giocare in D con la Puteolana e, rinunciando anche a tante altre offerte, chiude la stagione con il Real Agro Aversa.