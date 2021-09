FASHION SHOW IRIS questa sera il grande evento a Palma Campania col patrocinio del Comune di Positano e Positanonews , il primo giornale online infraprovinciale della Campania , dalla Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina l’evento che fa sponda con Positano in Costa d’ Amalfi , verrà rappresentato da Giogione Maresca come giornalista, mentre ci sarà anche Rosanna Ferraiuolo dalla Costa di Sorrento come artista, insomma un abbinamento nato con la nostra testata per questo bellissimo evento .

Gli ingredienti sono quelli delle grandi occasioni: emozionare il pubblico presente, con un eccellente parterre de rois per una serata del tutto speciale.

L’Associazione Culturale “Naturae” di Palma Campania, per il terzo anno consecutivo, presenta il tradizionale Fashion Show; un originale e variegato contenitore, una formula collaudata e vincente, dove Moda, Arte, Cultura, Musica e Spettacolo si fondono alla perfezione, dando vita ad un’esaltante alchìmia di irresistibili emozioni.

Martedì 28 Settembre 2021, alle ore 19.00, nella centralissima Piazza De Martino a Palma Campania, si alzano i veli sul Fashion Show “Iris”; evento di moda, arte, musica e spettacolo che si fregia anche quest’anno, del patrocinio del Comune di Palma Campania.

La presentazione della terza edizione della kermesse, come lo scorso anno, sarà affidata a Lady Stefania Sirignano, speaker di Radio Punto Zero.

Indubbiamente una serata da gustare tutta d’un fiato, grazie alla presenza di innumerevoli eccellenze che daranno vita all’evento, senza tralasciare il prezioso contributo di ospiti illustri che sfileranno sul palcoscenico di Piazza De Martino: critici d’arte, critici teatrali, poeti e pittori provenienti da ogni parte della Campania.

UN FIORE DAI MOLTEPLICI E SORPRENDENTI SIGNIFICATI.

L’Associazione Culturale Naturae, nata nel 2017 si prefigge di portare avanti progetti socio-culturali e ambientali tendenti alla valorizzazione del territorio palmese.

Un evento ideato per dare lustro ai talenti di Palma Campania, vede la luce con Belle di Notte di settembre 2019, seguito da Agave, settembre 2020 e giunge alla terza edizione di quest’anno con Iris.

“La manifestazione Iris – afferma la vicepresidente dell’Associazione Adelina Mauro – prende titolo dal nome del fiore di tante colorazioni, ritto e proteso verso il cielo, e custodisce molti significati, tutti positivi. È il simbolo di longevità ed è associato alla fiducia, alla sincerità, alla saggezza, che sono doti che contraddistinguono i soci di Naturae.

Il fiore – puntualizza – sbocciato a maggio nell’Orto di Via San Felice, inaugurato il 6 dicembre del 2020 e che Naturae cura amorevolmente al servizio della comunità, risaltò subito agli occhi delle socie che progettavano, nonostante le restrizioni della pandemia, l’edizione nuova. Ed è così che ne accarezzammo l’idea da mettere in atto, giacché stavamo pensando al prossimo fiore come titolo del nostro spettacolo.

L’iris, che mostra la sua bellezza, a differenza della varietà, – prosegue – assume diverso simbolo. Di color viola rappresenta la sapienza, bianco la purezza, blu la fede e la speranza, giallo l’amore e la passione. L’Associazione Naturae – conclude la vicepresidente – associa il fiore alla varietà dei tanti talenti e, in particolare, a quelli che spesso hanno bisogno di prendere coscienza, consapevolezza delle loro arti”.

Da quest’anno l’Associazione Culturale Naturae introduce una novità di rilievo, il “Premio Iris”, senza dimenticare l’irresistibile fil rouge dell’evento: il brand più fine e ricercato della moda, con la tanto attesa sfilata degli abiti di punta, finalizzata all’esaltazione della figura femminile in tutti i suoi aspetti, ma anche l’attenzione al rispetto dell’ambiente.

Una miscela variegata di proposte che spazia dai passi di danza, alle tecniche dei vari protagonisti dello sport, toccando, attraverso un viaggio senza interruzioni, il mondo della musica con cantanti emergenti e maestri della canzone italiana, fino ad approdare nell’affascinante spazio dell’arte, che come gli anni precedenti, sarà illuminato da nuovi e grandi artisti.

Sale l’attesa e l’entusiasmo nel team Naturae, così come si evince dalla gioiosa determinazione della presidente Rosa Ferrante. ”La nostra macchina organizzativa è un ibrido dove si mescolano emozioni, pensieri, parole e profondo coinvolgimento. Siamo davvero soddisfatti del lavoro fin qui realizzato in vista della terza edizione dell’evento. Di sicuro un impegno non facile, ma certamente non impossibile soprattutto quando ci sono esaltanti obiettivi da raggiungere.

Devo dire – precisa la presidente – che è senza dubbio una enorme gratificazione aver centrato la messa a punto della terza edizione di quest’anno, così importante per l’associazione. Ancora più realizzante se si pensi che tale evento è proposto per una piccola comunità come la nostra, ma il desiderio è crescere, portando il nostro Fashion Show a livelli sempre più prestigiosi, lo dobbiamo alla nostra comunità. Desidero ricordare che anche quest’anno i riflettori sono puntati sulla figura femminile, non potrebbe essere diversamente, visto il nostro impegno quotidiano verso le donne che si concretizza con lo sportello antiviolenza inaugurato quale anno fa.

E’ molto bello constatare l’entusiasmo di tanta gente che ruota attorno all’associazione. A tale proposito – puntualizza la presidente – desidero ringraziare tutti coloro che ci danno una mano: dagli ospiti, alle volontarie – persone squisite e importanti – senza tralasciare il fondamentale apporto del nostro primo cittadino, Nello Donnarumma. Un ringraziamento speciale va alla nostra insostituibile vicepresidente Adelina Mauro per la volontà e l’inesauribile impegno. Valorizzare il territorio palmese – conclude – è la nostra mission più importante. Cogliere il sorriso di tanta gente che incontro per strada, mi riempie il cuore di gioia, sono quasi quattro anni che guido l’associazione e ogni giorno che passa sono sempre più orgogliosa e pronta per nuove stimolanti sfide e collaborazioni”.

Infine, una interessante caratteristica presente al Fashion Show Iris è l’angolo dedicato al “Fumetto”: giovani artisti emergenti che indosseranno la maglietta del Brad Connell 41, con le stampe dei disegni da loro realizzati.

Il team degli artisti sarà capitanato dalla presidente Rosa Ferrante, appassionata e intenditrice di fumetto, e la sua maglietta sarà indossata dal piccolo Carmine.

Un’edizione, quella di quest’anno, ricca di tante sorprendenti novità che faranno da cornice a uno spettacolo fatto su misura per suscitare grandi emozioni e irresistibili passioni.

Fashion Show Iris

Moda Arte Musica Spettacolo

28 Settembre 2021, h. 19,00

Piazza De Martino – Palma Campania (Na)

Presenta: Lady Stefania Sirignano speaker di RadioPuntoZero

Saluti istituzionali: Sindaco Nello Donnarumma; Assessore alla cultura Elvira Franzese, Assessore alla produttività Luigi Albano; Sindaco di Positano dott. Giuseppe Guida;

Presidente dell’Associazione Rosa Ferrante

Momento musicale: Scuola di musica Blue Beat del Maestro Francesco Pandico di Palma Campania; Chitarrista Biagio Fabio Carrella; Maestro Claudio Carluccio;

Momento Teenager Brand: Connell 41 Richmond- Amamiri; Mery Esse cantante

Momento culturale e artistico: dott. Antonio Spagnuolo (poeta), dott. Maurizio Vitiello (sociologo-critico d’arte); prof. Franco Lista (architetto, tra i maggiori intellettuali italiani e impegnato nella difesa dei Diritti Culturali); Maestro Fernando Pisacane (Artista Visuale); dott. Pino Cotarelli (critico teatrale); dott.ssa Carmen Abagnale (poeta); prof.ssa Michela Buonagura (scrittrice); prof Gerardo Santella, impegnato nella cultura (giornalista, critico)

Danza e arti marziali: palestra Dancing & Fight di Antonio Varchetta

Composizioni d’arte: Rosanna Ferraiuolo (artista); Sgambato Francesca in arte LiberArt (pittrice)

Artisti emergenti: Sara Cardone, Nello Nunziata (mattoncini Lego), Francesco Sepe, (caricature e vignette), Antonio Sollami (disegno); Filippo Nunziata (pittore); Rosa Ferrante (fumetti)

Momento moda: Atelier Giglio di Antonietta Giglio; Rosaria di Palma, (infermiera – modella per solidarietà); imprenditore Gennaro Carrino (vestito punta Associazione Naturae, con uno sguardo all’ambiente); Costantino Lombardo (costumista teatrale e progettista di moda, scenografo)

Floral Designer: Carmine Ammaturo (vestito di fiori freschi);

Make up: Beauty Francy di Francesca Dello Iacono

Hair stylist: Il Risveglio della Bellezza di Maria Giamundo

Photographers: Mario Romano.

Giornalista: Vincenzo Esposito di Videonola

Momenti visuali: RiQuadro galleria d’arte di Francesco Ambrosino, Mario Errico, pittore; Maria Esposito (pittrice); Anna Maria Vallario (creativa); Nadia Basso (pittrice);

Intervento: Antonio Mattiello, presidente Aicast

Partecipazione straordinaria: Gigione Maresca Positanonews