Oggi 11 settembre, la memoria collettiva va alle Torri Gemelle e alla loro distruzione : ci inchiniamo alle vittime. Evento che ha cambiato la storia del mondo. A Scala, vi è già stato un concerto del teatro Verdi di Salrno con il violoncellista Hauser.

Intanto oggi in Penisola Sorrentina amalfitana, sono previsti una serie di avvenimenti, se la metereologia lo permette,dal Concerto di Sergio Cammariere, ai Vini e Sapori di Villa Fiorentino. Per gli appassionati di terekking a Massa Lubrense , per il teatro Aloysia, per la danza il premo Positano.

Foto 5 di 5









-Massa Lubrense ore 16.30 Passeggiando d’estate parte da Piazza san Francesco e termina con degustazione presso Il Convento.

-Battipaglia. Località Spineta , rievocazione storica in costume dell’operazione Avalanche.

-Sorrento Villa Fiorentino Vini e Sapori

-Ravello ore 21.00 Sergio Cammariere

-Piano Villa Fondi Aloysia dei Barattoli Cosmici ore 20.30

-Amalfi ore 19.00 acquisizione reperti archeologici agli Arsenali

-Positano . Premio Danza Leonide Massine . Dedicato a Carla Fracci

-Capri . Festival Il canto delle Sirene. diretto da Geppy Gleiseijes