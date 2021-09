Esordio stagionale per il San Vito Positano, in trasferta ieri a Santa Maria la Carità, per disputare il primo Turno di Coppa Campania Promozione alle 15.30. Al comunale, però, buona la prima per i padroni di casa che si impongono sulla compagine costiera per 1-0 grazie al gol di Farriciello, segnato nei primi minuti del match.