Inizia male l’avventura del Vico Equense nella Coppa Italia Dilettanti. La Scafatese si impone per 3 a 0 sul proprio campo. La Scafatese è matematicamente qualificata per la fase successiva. Al Vico non resta che vincere contro il S. Antonio Abate e sperare di figurare tra le migliori 2 seconde.