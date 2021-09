Esordio il trasferta per il Sorrento: sfida con la Mariglianese il 19 settembre

L’esordio nel girone H di Serie D avverrà in trasferta per il Sorrento contro la Mariglianese. Il match si disputerà al Gobbato di Pomigliano domenica alle ore 15.00. I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati presso i botteghini dello stadio al costo di € 10. Ovviamente, come da protocollo anticovid, per tifosi sarà obbligatorio presentarsi muniti di Green Pass, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sugli spalti. Per quanto riguarda la compagine rossonera, intanto, si vocifera che ci potrebbero essere dei cambi imminenti all’attacco: secondo Metropolis, infatti, Liccardi starebbe per lasciare la città costiera alla volta della Casertana e, a suo posto, dovrebbe arrivare il 35enne Pasquale Iadaresta.