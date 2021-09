“Eravamo quattro amici al bar….”, il post di Massimo D’Amora candidato con Vincenzo Iaccarino a Piano di Sorrento alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale del 3 e 4 ottobre 2021. Avvocato, attivo nel sociale

“Eravamo quattro amici al bar….” che forse non hanno la presunzione di voler cambiare il mondo, ma hanno tutta la voglia e la passione necessaria per poter migliorare quel piccolo pezzo di mondo in cui viviamo, Piano di Sorrento.

Come ? Con l’ impegno e la forza di squadra e mossi da uno stesso perché : l’ amore per la nostra città!

Siamo pronti a mettere al centro le nostre idee per progettare la città che vorremmo. Perché tanto é stato fatto, ma tanto altro c’è ancora da fare ! Noi siamo pronti : andiamo avanti insieme, con Piano nel Cuore!

#pianodisorrento #pianonelcuore #elezionicomunali2021 #elezioni2021 #vadoalmassimo #lamiacittà #avantiinsieme