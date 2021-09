Entra nella fase operativa il Comitato paritetico tra il Comune di Capri e l’Università Federico II

Entra nella fase operativa l’accordo sottoscritto nello scorso agosto tra il Comune di Capri e in centro di ricerca “Raffaele D’Ambrosio” dell’Università Federico II finalizzato al raggiungimento di obiettivi quale il PUC, il piano per l’area marina protetta, la transazione ecologica, i problemi di traffico e mobilità, la transazione digitale e l’individuazione di risorse dal PNRR della Comunità Europea. Il prossimo 4 ottobre è stato convocato il Comitato tecnico Scientifico con 4 rappresentanti del Comune di Capri (Enrico Romano, Paola Mazzina, Gianni De Martino e Livio Talamona) e quattro professori universitari (Marina Albanese, Giovanni del Conte, Carmen Cioffi e Marzio Lembo) i lavori sono stati già anticipati da alcuni incontri informali tra le parti per rendere ancor più fattivo il lavoro del Comitato.