Entertainment Style Animazione, la prima azienda di intrattenimento turistico in Penisola Sorrentina apre i casting! L’Agenzia Entertainment Style Animazione è la prima azienda di intrattenimento turistico in Penisola Sorrentina.

Nel 2018 la prima equipe Entertainment Style Animazione trasmetteva gioia e felicità in un villaggio della meravigliosa marina di Camerota. In quell’anno, in Italia, nessuno aveva ancora avuto questa idea: specializzarsi nella produzione di spettacoli e attività legate al turismo.

Oltre a mantenere il proprio vantaggio competitivo, Entertainment Style Animazione ha sviluppato negli anni uno stile unico e riconoscibile, sia nell’ideazione di spettacoli che nella formazione delle proprie equipe.Il brand Entertainment Style Animazione ha saputo sfruttare il proprio vantaggio consolidando e formando le risorse interne e acquisendone di nuove dall’esterno, così da differenziare la propria offerta.

L’emancipazione dall’animazione classica viene cristallizzata formalmente molti anni dopo, quando Entertainment Style Animazione conia e registra il neologismo Style, termine con cui oggi vengono definiti gli animatori evoluti, professionisti eclettici e consapevoli dell’arte, della comunicazione e dell’intrattenimento.

ESTATE 2022: SCEGLI L’AZIENDA GIUSTA!

Ricerchiamo animatori e animatrici talentuosi che vogliano confrontarsi con la prima azienda in Penisola Sorrentina, la più attenta ai diritti dei ragazzi e perennemente lanciata verso il futuro: candidati ora, ti formeremo gratuitamente e faremo di te un vero e proprio style!