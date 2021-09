Emergenza 118 anche da Sorrento a Castellammare di Stabia: mancano gli operatori. Non soltanto la Costiera Amalfitana e Cava de’ Tirreni vivono una vera e propria emergenza a causa della mancanza di medici sulle ambulanze. Piena crisi anche quella che si vive, infatti, sul territorio dell’Asl Napoli 3 Sud, da Sorrento a Castellammare di Stabia.

Mancano, infatti, i medici che dovrebbero viaggiare a bordo delle ambulanze: sono 24 le postazioni attive per l’Asl Napoli 3 Sud, ma alcune di queste lavorano senza camici bianchi a bordo, come avviene, per esempio a Sant’Agnello e Castellammare di Stabia.

Le altre, invece, dovrebbero avere a loro disposizione cinque medici, ma più spesso ce ne sono soltanto tre. In casi estremi, addirittura ci si riduce ad uno.