Elezioni a Vico Equense: oggi il confronto sul commercio tra i candidati sindaco. Si avvicinano sempre più i due giorni in cui i cittadini di Vico Equense saranno chiamati alle urne per eleggere quello che sarà la nuova amministrazione per i prossimi cinque anni. In vista dell’appuntamento elettorale, le associazioni Acove e Aicast hanno organizzato un confronto per parlare di commercio. Questo si terrà questo pomeriggio di lunedì 27 settembre 2021 a partire dalle ore 15.00, all’Hotel Aequa. Nell’ambito di questa iniziativa sono stati invitati tutti i candidati a vestire la fascia tricolore della città di Vico Equense: Peppe Aiello, Maurizio Cinque, Giuseppe Ferraro e Giovanni Ponti.

In questa occasione si discuteranno le idee e le proposte per lo sviluppo del territorio, affidando istanze e punti di vista a chi si accinge ad amministrare la città. “Sarà importante – si legge in una nota di Acove e Aicast – per loro ascoltare ed approfondire i bisogni e le aspettative dei commercianti, individuare da subito i cap esistenti e le priorità di intervento e definire percorsi condivisi di sviluppo”.