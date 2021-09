Elezioni a Vico Equense, la fallita intesa tra Aiello e Dilengite. A fornirci tutti i dettagli è Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Sembrava praticamente tutto fatto. C’era l’accordo sull’alleanza e sul programma. Poi, a pochi giorni dalla presentazione di liste, simboli e candidati, è arrivata la rottura improvvisa. Motivo? La presenza di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione che sostiene il candidato sindaco della maggioranza uscente Peppe Aiello. Da qui la decisione di mettere in piedi una realtà indipendente in grado di recitare il ruolo di alternativa.

E’ nato così il terzo polo che prende parte alle elezioni di Vico Equense: il candidato sindaco è l’avvocato Giuseppe Ferraro che è sostenuto da due liste, “Vico Equense domani” e “Vico Viva”. Tra i promotori di questa nuova coalizione ci sono l’ex primo cittadino Giuseppe Dilengite e l’ex presidente del consiglio comunale Massimo Trignano. L’obiettivo è evidentemente entrare nel civico consesso. Proprio la presenza del terzo polo potrebbe aumentare e di molto le possibilità di un ballottaggio.

Lo strappo tra il gruppo capeggiato da Aiello e le liste che sostengono Ferraro è sorto all’improvviso. E a pochi giorni dalla consegna delle liste. “Vico Equense domani” e “Vico Viva”, dopo settimane di confronti e consulti, avevano concluso l’intesa con Aiello, capogruppo di maggioranza che è stato indicato candidato sindaco al posto del primo cittadino uscente Andrea Buonocore: un’operazione apparsa anche singolare e su cui c’è stata la regia di Gennaro Cinque, consigliere regionale dell’Udc ed in passato sindaco e assessore del Comune di Vico Equense. Dilengite in particolare, ma ovviamente anche gli altri sostenitori delle civiche “Vico Equense domani” e “Vico Viva”, quando è spuntato il partito di Giorgia Meloni, ha fatto dietrofront. «L’intenzione del sottoscritto era ed è quella di partecipare ad una coalizione liberale, moderata e progressista, prevalentemente sostenuta da liste civiche. L’ingresso nella coalizione di Fratelli d’Italia invece la connota come coalizione di destra, più che di centro. Non posso identificarmi in tale disegno politico» l’annuncio, a metà della scorsa settimana, firmato da Dilengite.

A quel punto, la macchina organizzativa delle due liste si è immediatamente messa in moto per l’exit strategy. Non percorribile la possibilità di intessere un dialogo immediato con l’ex consigliere comunale di minoranza Maurizio Cinque (che cinque anni fa fu sconfitto al ballottaggio per appena 32 preferenze personali) “Vico Equense domani” e “Vico Viva” hanno optato per una soluzione importante: unirsi e individuare un candidato sindaco. A quel punto, l’incarico è stato accettato dall’avvocato Ferraro. Oltre al terzo polo, Aiello e Maurizio Cinque, in campo per la fascia tricolore c’è anche Giovanni Ponti, professore di Medicina all’Università di Modena. Al suo fianco ci sono tre liste civiche.